В Карпатах открыли парк динозавров (Видео)

Новости Украины:Вблизи горнолыжного курорта "Буковель" открыли первый в Украине стационарный парк динозавров под открытым небом.

В селе Поляница Яремчанского городского совета, что в Ивано-Франковской области, под открытым небом открыли парк динозавров, которые издают различные звуки и двигаются.

Об этом сообщает портал "Ивано-Франковщина туристическая".

"В селе Поляница Яремчанского городского совета, вблизи горнолыжного курорта "Буковель", открыли первый в Украине стационарный парк динозавров под открытым небом. В частности, представлены тираннозавр, гигантозавр, овираптор, диплодок, трицератопс, птеранодот и другие животные Юрского и Мелового периодов. Часть животных автоматизированная - они издают различные звуки, двигаются", - говорится в сообщении.

По их информации, над созданием древних ящеров работали китайские инженеры и украинские скульпторы.

Авторы парка отмечают, что динозавры самых разнообразных видов, размеров и расцветок выглядят очень реалистично среди карпатского леса.