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Укравтодор готов в следующем году отремонтировать в два раза больше дорог

Укравтодор готов в следующем году отремонтировать в два раза больше дорог
18:48 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Укравтодоре нашли возможность значительно увеличить объемы финансирования ремонтных работ.

В 2020 году украинцы могут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось. Для этого Верховная Рада должна принять два законопроекта, которые позволят привлечь под государственные гарантии 20 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На сегодня предусмотрено 31,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог. Мы нашли возможность значительно увеличить бюджет Дорожного Фонда. Это позволит отремонтировать в следующем году вдвое больше дорог", - отметил Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

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По его словам, в Верховной Раде уже зарегистрировано два законопроекта - "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№2661) и "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2660).

Принятие Радой этих проектов позволит Укравтодору привлечь дополнительное финансирование в размере 20 млрд грн под государственные гарантии.

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В целом в следующем году планируется отремонтировать более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения.

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Верховная Рада, Укравтодор, Ремонт дорог, Александр Кубраков.
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