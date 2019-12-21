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На Одесщине два местных депутата завладели 1,5 га побережья

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На Одесщине два местных депутата завладели 1,5 га побережья
23:22 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: od.gp.gov.ua

Новости Украины:Прокуратура: На Одесщине два депутата завладели 1,5 га побережья стоимостью 4 млн грн.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области два местных депутата завладели 1,5 га побережья стоимостью 4 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, областная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему секретарю Затоковского поссовета и бывшему председателю его постоянной депутатской комиссии, которые сейчас являются депутатами указанного совета.

По версии следствия, секретарь и председатель земельной комиссии разработали преступную схему отчуждения рекреационных земель первой линии от Черного моря в Белгород-Днестровском районе.

Как отмечается, подозреваемые завладели 17 земельными участками общей площадью 1,5 га, которые впоследствии оформили на своих родственников и близких знакомых.

«Эти противоправные действия они совершили в нарушение земельных и градостроительных норм, до расторжения договора аренды земли, используя документы на подставных лиц», - сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем один из злоумышленников часть земли продал застройщику для строительства отеля, а полученные средства присвоил. Его сообщник успел продать только один участок, а на другие выдал доверенность на распоряжение уполномоченному им лицу.

Стоимость проданной земли, согласно экспертизе, составляет около 4 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом - в 10 млн грн каждому.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Депутат, Одесщина, ДСР.
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