Киевские полицейские задержали мужчину, стрелявшего в людей

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, на проспекте Леся Курбаса между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Вследствие выстрелов 44-летнего пострадавшего с ранениями глаза, ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.
В ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели, полиция обнаружила кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.
Мужчина задержан, ранее проблем с законом он не имел.
Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.