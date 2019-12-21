Киевские полицейские задержали мужчину, стрелявшего в людей

Новости Украины:В столице задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, на проспекте Леся Курбаса между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Вследствие выстрелов 44-летнего пострадавшего с ранениями глаза, ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

В ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели, полиция обнаружила кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Мужчина задержан, ранее проблем с законом он не имел.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.