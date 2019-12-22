В район ООС привезли Вифлеемский огонь мира (Фото)

Новости Украины:В район проведения ООС прибыл Вифлеемский огонь мира.

Представители национальной скаутской организации Украины "Пласт" привезли в район проведения операции Объединенных сил Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Огонь мира из Вифлеема передали военнослужащим подразделений, которые выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Все желающие смогли зажечь лампадку или свечу и принести огонь в свой дом.

"Шестой год подряд огонь из Вифлеема пластуны передают на передовые позиции Вооруженных Сил Украины в районы боевых действий и в прифронтовые города Донецкой и Луганской областей. Таким образом, мы хотим, чтобы наши защитники, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, почувствовали приближение празднования Рождества Христова. Тепло от этого огня должно согревать сердца и души наших воинов в окопах. Надеемся, что скоро война закончится нашей победой и мы будем жить в мире", - рассказывают организаторы мероприятия.

Вифлеемский огонь мира - это символический огонь, который скауты берут на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме и распространяют по всему миру. Главная идея акции - единение людей. Огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет тепла, мира, согласия.