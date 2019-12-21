В Киеве произошло ДТП: погибли двое велосипедистов (Фото)

Новости Украины:В результате ДТП в Киеве погибли велосипедисты.

В Киеве в результате ДТП погибли двое велосипедистов.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". "Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта "Пролисок") произошло ДТП с участием автомобиля CHEVROLET и двух велосипедистов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства автопроисшествия.

Напоминаем, вечером в субботу, 14 декабря, в Ивано-Франковской области пьяный водитель на иномарке сбил насмерть 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщила полиция области.