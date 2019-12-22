В Хмельницком пьяный мужчина убил родную мать

Новости Украины:В Хмельницком мужчина убил родную мать и два дня пил, не обращая внимания на тело.

В Хмельницком к 7,5 годам заключения приговорили мужчину, который убил родную мать и два дня пил, не обращая внимания на тело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая 2018 года. Потерпевшая и ее 54-летний сын проживали вместе. В семье часто возникали конфликты из-за чрезмерного потребления алкоголя последним.

«Вот и в ту ночь, когда произошло событие, женщина в очередной раз пыталась образумить сына, но тот, находясь в состоянии опьянения, сильно избил пенсионерку и оставил без помощи, а сам спокойно пошел спать», - говорится в сообщении.

Утром мужчина обнаружил, что мать умерла, но никому об этом не сказал и продолжал пьянствовать в квартире еще два дня. И только в понедельник вечером злоумышленник пошел к соседу и сообщил, что женщина умерла, а тот уже позвонил в необходимые службы. Сначала вор уверял, что женщина умерла своей смертью, но многочисленные следы крови по всей квартире свидетельствовали о другом. Впоследствии подозреваемый все-таки признался в содеянном.