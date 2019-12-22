Новогодний парад в Киеве: какие улицы перекроют

Новости Украины:В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской.

В воскресенье, 22 декабря, с 13:30 до 16:00 будет запрещено движение транспорта на участке столичной улице Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 улицы Владимирской", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

- с 00:00 до 15:00 на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

- до 23:30 на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Напомним, в Киеве сегодня, 22 декабря, перекроют движение по проспекту Любомира Гузара.