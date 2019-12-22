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Председатель Черкасской ОГА официально представил первого нового заместителя

Председатель Черкасской ОГА официально представил первого нового заместителя
10:55 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар представил своего заместителя Юрия Безщасного.

Заместитель Юри1 Безщасный будет отвечать за направления взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией, гражданской защиты, экологии. Об этом сообщается на сайте Черкасской областной администрации. 

Юрий Михайлович Бессчастный от 16 декабря занимает должность заместителя председателя облгосадминистрации. Его назначили в соответствии с согласования Офиса Президента Украины от 05.12.2019 № 02-01 / 2731 и согласования Кабинета Министров Украины от 16.12.2019 № 30343 / 02-19.

Юрий Безщасный, 1977 года рождения, - уроженец Смелянщины. Юрист по образованию. Учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Имеет 23 года трудового стажа, из которых 18 - госслужбе.

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Трудовую деятельность начал в должности следователя Смелянского межрайонной прокуратуры. Уже через 10 лет возглавлял отдел надзора за соблюдением законов органами СБУ прокуратуры Черкасской области. С 2012 года работал в Генеральной прокуратуре Украины. В 2015-2019 работал на руководящих должностях Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

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СБУ, Черкасская область, Черкассы, Роман Боднар.
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