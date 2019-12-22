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Выборы в тергромадах: полиция работает в усиленном режиме

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Выборы в тергромадах: полиция работает в усиленном режиме
11:01 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция обеспечивает правопорядок и безопасность во время местных выборов объединенных территориальных общин, которые проходят 22 декабря в 23 регионах государства.

Полиция обеспечивает правопорядок возле избирательных участков на первых местных выборах в объединенные территориальные громады, которые проходят в 23 регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Подчеркиваю на быстром и оперативном реагировании на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача обеспечить законность этих выборов", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на видеоселекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Он отметил, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7:00 избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

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"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификацией избирательных документов - 4 факта. 7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

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Выборы, МВД, ЦИК, ОТГ, Выборы в ОТГ.
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