В Николаеве полицейские "подстрелили" женщину, выгуливавшую собак (Фото)

Новости Украины:Женщина в Николаеве получила касательное ранение в шею.

В Николаеве правоохранители проводят проверку относительно ранения женщины, которая выгуливала собак у полицейского стрельбища.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции Николаевской области, 20 декабря к правоохранителям обратилась 38-летняя местная жительница.

Когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное ранение шеи.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала боль. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Полиция начала уголовное производство по ч. ст. 125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение".

Назначено проведение медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.