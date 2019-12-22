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Полиция задержала двух экс-чиновников за злоупотребление служебным положением

Полиция задержала двух экс-чиновников за злоупотребление служебным положением
23:27 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:На Полтавщине задержали двух экс-чиновников за перевод из госбюджета около 500 тыс. грн.

Полицейские разоблачили двух экс-чиновников в переводе за невыполненные работы из госбюджета около 500 тыс. грн.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, следователи подозревают двух бывших должностных лиц в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе.

Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служебные лица перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

Подозреваемым инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-чиновники нанесли государственному бюджету ущерб на сумму около 500 тыс. грн.

«Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли нанести вполне вероятный вред экологии Полтавского региона», - отметили в полиции.

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Полиция, Полтавщина.
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