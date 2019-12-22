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ГБР сообщили о подозрении чиновникам Львовской таможни

ГБР сообщили о подозрении чиновникам Львовской таможни
23:34 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: 24tv.ua

Новости Украины:ГБР сообщили о подозрении чиновникам Львовской таможни, за нанесение государству ущерба на сумму 2 млн. грн.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста «Западный» и государственному инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки «MAN» на территорию Украины через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости.

”Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор». В результате действий таможенников начисления таможенных платежей проводились по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил более 2 миллионов гривен”, - говорится в сообщении.

Преступление квалифицировано как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Таможня, Львов, ГБР, ГФС.
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