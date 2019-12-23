На Луганщине произошел пожар в психоневрологическом интернате: есть погибшие

Новости Украины:В Луганской области случился пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 4 человека.

В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск", - говорится в сообщении.

Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, работники ГСЧС тушили пожар.

Возгорание локализовали в полдесятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.

Причину возникновения пожара должно назвать следствие. Факт пожара квалифицировали по статьям о «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебную халатность».