На Донбассе ВСУ понесли потери: один военный погиб, еще один ранен

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: возле поселка Пески - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новолуганское и Новгородское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ", - говорится в сообщении.