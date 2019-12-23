В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ: эвакуировали более 300 студентов

Новости Украины:В Киеве в ночь на 23 декабря произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета.

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета.

Как сообщает Информатор, возгорание произошло в корпусе № 8 по адресу улица Нежинская, 29б.

Из здания эвакуировали более 300 студентов. В результате происшествия никто не пострадал.

Вызов на линию 101 поступил около 00:35. В момент прибытия спасателей девятиэтажный дом был заполнен дымом.

"Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления спасатели запросили подмогу", — говорится в сообщении.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Это была не жилая комната.

Возгорание оперативно ликвидировали.