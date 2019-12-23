В Харьковской области в ДТП пострадали полицейские

Новости Украины:На трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с полицейским Mitsubishi Outlander, в результате чего пострадали четыре человека.

Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу,"- сказано в сообщении.

По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid на ул.Клочковская в Харькове в результате которой пострадали двое патрульных полициейских и 16-летний юноша.