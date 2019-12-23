Штормовое предупреждение: в каких регионах резко испортится погода

Новости Украины:В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий.

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в понедельник утром.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращении движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.

Кроме того, на Закарпатье на реках 23 декабря ожидается повышение уровней воды без негативных последствий.

"По данным Укргидрометцентра, 23 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды: на большинстве рек на 0.5-1.5 м, без негативных последствий; на р.Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нижних течениях рек Латорица и Старая - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды в пойму; в нижнем течении р.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды в пойму.