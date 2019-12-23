Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление

Новости Украины:Этой ночью произошло обесточивание шахт ГП "Львовуголь", началось затопление.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец сообщает об отключении от энергоснабжения всех шахт Государственного предприятия "Львовуголь" из-за невыполнения требований энергоснабжающей компании о предоплате и накопленных долгов предприятия.

"Чрезвычайная ситуация! В ночь с 22 на 23 декабря отключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль над рудничной атмосферой, идет затопление", - написал Волынец на своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

По его словам, отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло "из-за заранее невыполнимых требования со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года".

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре. Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей!", - подчеркнул глава НПГУ.

При этом он отметил, что в этом же время при поддержке представителей органов власти продолжается закупка электроэнергии и угля из РФ.

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшей чиновниками ситуацию", - сообщил Волынец.