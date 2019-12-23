Под Киевом полицейский пытался покончить с собой выстрелив в голову

Новости Украины:21-летний полицейский в Киевской области пытался покончить с собой выстрелом в голову.

В Киевской области 21-летний работник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

"Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - сказано в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в ГБР для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.

Напомним, утром 9 декабря в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а молодой парень выпрыгнул из окна.