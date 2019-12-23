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В Запорожской области мужчина с ножом напал на людей: один погиб, трое ранены

В Запорожской области мужчина с ножом напал на людей: один погиб, трое ранены
13:29 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Запорожской области возле остановки общественного транспорта 24-летний злоумышленник с ножом напал на четырех человек.

В Запорожской области в селе Воздвижевка Гуляйпольского района возле остановки общественного транспорта во время конфликта 24-летний мужчина с ножом напал на четырех человек, в результате чего погиб один человек, еще трое раненых.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"22 декабря около 2:00 ночи в Гуляйпольское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в селе Воздвиженка возле остановки общественного транспорта обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что на теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения, обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель, 1987 года рождения, и двое жителей Днипра, 1987 и 1974 годов рождения.

Правоохранители установили, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения.

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Подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Полиция, Запорожская область, Преступление, Происшествие.
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