Путин в поезде проехался по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
Как сообщает российское агентство ТАСС, по железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.
"Таким образом... фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу", – пишет агентство.
Напомним, строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения. Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря. В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста. В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.