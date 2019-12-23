Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Путин в поезде проехался по Крымскому мосту

Путин в поезде проехался по Крымскому мосту
13:51 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины:Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

Как сообщает российское агентство ТАСС, по железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

"Таким образом... фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу", – пишет агентство.

Напомним, строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.

Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения. Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.

Россия закончила строительство Крымского моста

В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря. В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста. В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Владимир Путин, Оккупация Крыма, Крымский мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь