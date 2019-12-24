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На месте аварии танкера Delfi взяли пробы воды

На месте аварии танкера Delfi взяли пробы воды
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Результаты исследований взятых проб морской воды, в том числе на содержание нефтепродуктов, обещают обнародовать в январе 2020 года.

Специалисты Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины осуществят экспертизу последствий разлива нефтепродуктов в акватории Одесского морского порта, где 4 декабря сел на мель танкер Delfi под флагом Республики Молдова.

"Анализ состояния морской воды в акватории Одесского морского порта, в частности, в месте аварии танкера-бункеровщика Delfi осуществят специалисты Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины. 23 декабря сотрудники института взяли три пробы воды вблизи судна, севшего на мель вблизи пляжа "Дельфин", - отметила и.о. руководителя отдела побочной сферы хозяйственной деятельности Департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Татьяна Неглайчук.

При заборе проб воды присутствовали также работники профильного департамента Одесского горсовета и местные депутаты, которые инициировали проведение экспертизы морской воды в месте аварии танкера.

Как сообщалось, штормовые волны сорвали с якоря судно Delfi в ночь на 22 ноября в акватории порта "Южный". Рядом с побережьем Одессы танкер, на борту которого был экипаж в составе троих моряков, лег на мель. 22 ноября членов экипажа принудительно эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был разрушен при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

22 ноября и.о. председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов опубликовал первые результаты обследований моря в районе места аварии - содержание нефтепродуктов в морской воде превысило предельно допустимую норму в 53 раза. 23 ноября эта норма была превышена в 157 раз, а через два дня концентрация нефтепродуктов снизилась и не превышала норму в 19 раз.

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По факту аварии судна сотрудники ГУ НП в Одесской области расследуют уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. По данным главы ОГА, владельцем танкера является FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зарегистрированный в Бирмингеме (Великобритания), а его представителем в Одессе - капитан судна Анатолий Слинько.

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Авария, Одесский морской порт, Delfi, Авария танкера Delfi, Проба воды.
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