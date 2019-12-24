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В Киеве пьяная пенсионерка устроила двойное ДТП с шестью пострадавшими

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В Киеве пьяная пенсионерка устроила двойное ДТП с шестью пострадавшими
09:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве пьяная женщина устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться.

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, госпитализированы 6 человек.

Как сообщает "Информатор", автомобиль Mitsubishi ASX сначала зацепил Renault на улице Сверстюка и начал уезжать. Сразу же за поворотом произошла еще одна авария – ASX протаранил маршрутку "Богдан". Шестерых пассажиров автобуса госпитализировали. 67-летняя водительница Mitsubishi не пострадала, хотя ее автомобиль получил серьезные повреждения.

Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. При проверке водительницы на "Драггере" он показал 2,20 промилле, что превышает норму в 11 раз. Ее ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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