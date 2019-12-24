Скачать
Вторник, 24.12.2019
Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги
Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги
Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора
Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности

Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности
10:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Мэра Коростышева Ивана Кохана подозревают в растрате 800 тыс. грн.

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила мэра г.Коростышева Ивана Кохана на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ на средства, выделяемые на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

В связи с этим правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков. Экспертиза подтвердила, что из-за действий головы горсовета, бюджету г.Коростышев был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

СБУ получила доказательства вербовки боевиками осужденных из ОРДЛО

"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Городским головой Коростышева с 2015 года является Иван Кохан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Коростышев, Мэр Коростышева, Иван Кохан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
02 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
03 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
04 Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД получил подпись Зеленского
05 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
25 декабря или 7 января: в ПЦУ объяснили, почему нельзя сейчас переносить Рождество
ПЦУ назвала риски поспешного переноса Рождества
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Боевики на Донбассе семь раз нарушили &quot;тишину&quot;, потерь нет
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину", потерь нет
Веселого Рождества!: герцоги Сассекские очаровали поклонников рождественской открыткой
Веселого Рождества!: герцоги Сассекские очаровали поклонников рождественской открыткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь