Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

В Кривом Роге избили до смерти двух мужчин

В Кривом Роге избили до смерти двух мужчин
13:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ночь на 23 декабря в Кривом Роге в Долгинцевском районе трое мужчин избили до смерти двух знакомых.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время конфликта трое мужчин избили двух знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

Компания мужчин распивала алкоголь. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. Между ними возникла драка, во время которой трое местных жителей 26, 27 и 46-лет нанесли мужчинам многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений они скончались.

Правоохранители задержали подозреваемых злоумышленников. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинами меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Запорожской области мужчина с ножом напал на людей: один погиб, трое ранены

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Днепропетровская область, Избиение, Кривой Рог, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь