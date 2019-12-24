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"Нет половины": МВД не хватает полицейских

"Нет половины": МВД не хватает полицейских
20:02 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Геращенко говорит, что состав патрульной полиции недоукомплектован на 34%

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве не укомплектован на 34%.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время общения на митинге с велосипедистами, которые пришли в МВД обратить внимание министерства на отсутствие безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

"У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тысяч патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тысяч гривен... И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать", - заявил Геращенко.

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В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен, и зарплата для патрульных полицейских будет повышаться. "Нам нужно больше полицейских", - добавил он.

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Киев, МВД, Антон Геращенко, Нацполиция.
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