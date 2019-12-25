В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги

Новости Украины:В Киевском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат и украли деньги.

В ночь на среду неизвестные подорвали банкомат, расположенный в помещении Ощадбанка на первом этаже 5-этажного дома на ул.Академика Волкова в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в с.Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области 21 ноября неизвестные осуществили подрыв банкомата и забрали из него деньги.