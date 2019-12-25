Скачать
Среда, 25.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером
Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером

День в ООС: боевики лупили из тяжелых минометов

День в ООС: боевики лупили из тяжелых минометов
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов.

С начала суток среды, 25 декабря, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 8 раз, обстреляв позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной в 18.00 среды на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, три обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с н.п.Невельское - из миномета калибра 120 мм - 7 мин.

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие и препятствуют работе ОБСЕ

"Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
03 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
04 Сегодня отмечают католическое Рождество
05 Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала &quot;Друзья&quot; Алли Уиллис
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь