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Пожар в Одесском колледже: эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших

Пожар в Одесском колледже: эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Последним опознали тело директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова.

В Одессе идентифицированы тела всех погибших в результате пожара, произошедшего 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, эксперты идентифицировали все тела, обнаруженные под завалами в сгоревшем здании на улице Троицкой.

Последний опознанный погибший – известный ученый, директор Института морской биологии Борис Александров, прощание с которым должно состояться сегодня.

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Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (из них 14 были обнаружены во время разборки завалов), пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

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10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже здания.

Напомним, в полиции заявляют, что студентам запрещают разговаривать со следователями.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в колледже, Одесский колледж, Пожар в Одесской области.
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