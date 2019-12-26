В Одесской области полиция изъяла 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки

Новости Украины:Правоохранительные органы оценивают фальсификат в 760 тысяч гривень.

В Одесской области на складе обнаружили почти 20 тыс. бутылок фальсифицированной водки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 25 декабря прокуроры совместно с сотрудниками оперативных подразделений ГФС и полицией во время обыска одного из складских помещений в Беляевском районе обнаружили и изъяли большое количество поддельных алкогольных напитков.

Как отмечается, из незаконного оборота изъяты более 19,5 тыс. бутылок контрафактной водки "Пшеничная Краля", "Пшеничная Пьяная Хата" и настойки "Перечной".

"Продукция оклеена марками акцизного налога сомнительного происхождения", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость изъятого составляет более 760 тыс. грн. Товар с этого склада продавался на территории всей области. Как предполагается, он предназначался для продажи в торговых "точках" региона, в частности, перед новогодними праздниками. Сейчас следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Расследование проводится по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ.