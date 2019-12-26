Скачать
Четверг, 26.12.2019
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
В Украине сократились запасы газа
В Украине сократились запасы газа
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

В Одесской области полиция изъяла 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки

Смотрите фото (3)
В Одесской области полиция изъяла 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Прокуратура

Новости Украины:Правоохранительные органы оценивают фальсификат в 760 тысяч гривень.

В Одесской области на складе обнаружили почти 20 тыс. бутылок фальсифицированной водки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 25 декабря прокуроры совместно с сотрудниками оперативных подразделений ГФС и полицией во время обыска одного из складских помещений в Беляевском районе обнаружили и изъяли большое количество поддельных алкогольных напитков.

Как отмечается, из незаконного оборота изъяты более 19,5 тыс. бутылок контрафактной водки "Пшеничная Краля", "Пшеничная Пьяная Хата" и настойки "Перечной".

"Продукция оклеена марками акцизного налога сомнительного происхождения", - сообщили в пресс-службе.

В Хмельницкой области обнаружили фальсификат алкоголя на 1 млн гривен

Стоимость изъятого составляет более 760 тыс. грн. Товар с этого склада продавался на территории всей области. Как предполагается, он предназначался для продажи в торговых "точках" региона, в частности, перед новогодними праздниками. Сейчас следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Расследование проводится по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Прокуратура, Одесская область, Фальсификат, Прокуратура Одесской области.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь