В Припяти впервые за 34 года установили новогоднюю елку

Новости Украины:Вместо традиционных игрушек и гирлянд, елку украсили старыми фотографиями и часами.

Впервые за 34 года в Припяти была установлена новогодняя елка, которую украсили фотографиями из семейных альбомов.

Об этом сообщает Ассоциация чернобыльских туроператоров в Facebook.

Отмечается, что вместо новогодних игрушек и гирлянд елку украсили старыми часами, фотографиями города Припять и ее жителей. Свои фотографии на елку развешивали сами бывшие жители Припяти.

"Новогодняя елка - это символ домашнего уюта. И именно поэтому в городе, из которого эвакуировали жителей, все эти годы не могло быть елки. Но жизнь в Припять возвращается. Она необычная, нестандартная, туристическая. Ежедневно когда-то заброшенный город переполняется туристами из всех уголков мира. Которые приезжают узнать нашу историю, перевернувшую ход событий во всем мире", - говорится в сообщении.

В Ассоциации чернобыльских туроператоров отметили, что этим территориям и объектам немедленно нужно предоставить статус памятника национального значения и статус наследия ЮНЕСКО.