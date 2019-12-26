В Измаиле в общежитии повесился студент

Новости Украины:В Одесской области в общежитии университета обнаружили повешенным студента.

В городе Измаиле Одесской области в общежитии обнаружен повешенным студент Измаильского государственного гуманитарного университета.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 20-летний студент найден в одной из комнат общежития вуза, расположенного на улице Репина.

Предполагается, что молодой человек совершил самоубийство, так как он якобы оставил предсмертную записку и видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело направлено на экспертизу. Причина и обстоятельства случившегося, а также точная причина смерти устанавливаются.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.