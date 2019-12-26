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В Киеве произошла стрельба, ранена женщина

В Киеве произошла стрельба, ранена женщина
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В данный момент полиция устанавливает причины происшествия.

В Подольском районе Киева произошла перестрелка, ранена женщина. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что на спецлинию "102" поступило сообщение от врачей о том, что на проспекте Правды женщина получила ранение.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.

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Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.

Напомним, в Харькове сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции и Шевченковского отдела полиции обнаружили гаражный бокс на ул. Букова, в котором незаконно разливали спирт.

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Киев, Полиция, Стрельба, Подольский район.
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