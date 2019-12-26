Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушали режим прекращения огня 7 раз.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Шесть обстрелов были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, защитников Невельского обстреляли из стрелкового оружия. Под Южным боевики применяли гранатометы различных систем. В районе Красногоровки дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Из них же и крупнокалиберных пулеметов вели огонь под Новгородским. Позиции украинской армии под Троицким обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции в районе Красногоровки с применением крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 26 декабря нет.