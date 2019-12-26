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Четверг, 26.12.2019
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Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы

Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушали режим прекращения огня 7 раз.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Шесть обстрелов были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, защитников Невельского обстреляли из стрелкового оружия. Под Южным боевики применяли гранатометы различных систем. В районе Красногоровки дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Из них же и крупнокалиберных пулеметов вели огонь под Новгородским. Позиции украинской армии под Троицким обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

ОБСЕ: В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции в районе Красногоровки с применением крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 26 декабря нет.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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