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ГПУ восстановила события 18-19 февраля 2014 года на Майдане

ГПУ восстановила события 18-19 февраля 2014 года на Майдане
19:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:ГПУ провела следственный эксперимент расстрелов на Майдане.

Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В четверг пресс служба ГПУ сообщает, что следственный эксперимент имел место 24 декабря.

В нем участвовал свидетель в уголовном производстве по фактам препятствования проведению акций Евромайдана "с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелах в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители".

В ГПУ отмечают, что в связи с передачей следствия от Генеральной прокуратуры уполномоченным органам досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ.

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Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила из списков на обмен бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

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ГПУ, Майдан Незалежности, Майдан, Дела Майдана.
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