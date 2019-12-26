Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек

Фатальная ссора в облсовете: в полицейском участке Николаева умер мужчина

Фатальная ссора в облсовете: в полицейском участке Николаева умер мужчина
23:50 Чт, 26 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В полиции Николаева умер человек, приехавший объяснять конфликт в облсовете.

В Центральном отделе полиции Николаева умер мужчина, который приехал в участок давать объяснения после конфликта, произошедшего на сессии облсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Как рассказали правоохранители, 26 декабря во время сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из участников конфликта решил написать заявление в полицию и предоставить видео оскорблений со стороны оппонента. Оба участника конфликта прибыли в отделение полиции: один с намерением написать заявление, второй - чтобы дать объяснение.

Полиция задержала криминального авторитета по кличке "Лощ"

Однако в холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, сказал об ухудшении самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

"Причину смерти гражданина будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца", - сообщили в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаев, Николаевский облсовет, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Зимние семечки: Ульяна Супрун рассказала несколько фактов о мандаринах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь