Фатальная ссора в облсовете: в полицейском участке Николаева умер мужчина

Новости Украины:В полиции Николаева умер человек, приехавший объяснять конфликт в облсовете.

В Центральном отделе полиции Николаева умер мужчина, который приехал в участок давать объяснения после конфликта, произошедшего на сессии облсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Как рассказали правоохранители, 26 декабря во время сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из участников конфликта решил написать заявление в полицию и предоставить видео оскорблений со стороны оппонента. Оба участника конфликта прибыли в отделение полиции: один с намерением написать заявление, второй - чтобы дать объяснение.

Однако в холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, сказал об ухудшении самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

"Причину смерти гражданина будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца", - сообщили в полиции.