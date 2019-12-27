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В полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки

В полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В полиции говорят, что за прошедшие сутки в Киевской области произошло 5 ДТП, в которых погиб один человек.

В Киевской области за прошедшие сутки произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, а еще пятеро пострадали.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, вчера на автодороге "Киев-Сумы" в ДТП попали три автомобиля: Fiat столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении, а затем Fiat въехал в Mercedes. В результате столкновения пассажирка Fiat, 65-летняя жительница столицы, погибла на месте.

Кроме того, в г. Ржищев на нерегулируемом перекрестке водитель мотороллера столкнулась с легковушкой. В результате аварии женщину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Еще один водитель мотороллера пострадал в ДТП в Белоцерковском районе.

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В пгт. Козин водитель автомобиля Тata не предоставил преимущества в движении автомобилю Audi, водителя последнего с травмами головы, ушибом грудной клетки и переломом ноги госпитализировали.

Также вчера в аэропорту "Борисполь" водитель микроавтобуса сбил пятилетнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть в неустановленном месте. Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом груди.

Еще один наезд на пешехода произошел вечером в с. Святопетровское Киево-Святошинского района. Водитель Peugeot совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшую с переломом ноги доставили в больницу.

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По всем фактам ДТП полиция открыла уголовные производства.

По данным правоохранителей, с начала года в Киевской области произошло более 12 тыс. ДТП, в результате которых травмированы 2 тыс. 342 человека, погибли - 320 человек.

Напомним, в Центральном отделе полиции Николаева умер мужчина, который приехал в участок давать объяснения после конфликта, произошедшего на сессии облсовета.

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Киев, ДТП, Киевская область, Нацполиция.
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