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В Полтавской области СБУ разоблачила махинации с землями НААН

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В Полтавской области СБУ разоблачила махинации с землями НААН
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:В СБУ заявили, что чиновники Национальной академии аграрных наук снизили количество урожая на землях академии и присвоили его себе.

Служба безопасности Украины блокировала в Полтавской области миллионные махинации руководства госструктуры при использовании особо ценных земель Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники в сговоре с представителями коммерческой структуры искусственно занизили показатели урожайности на землях академии. Затем они без необходимой постановки зерновых на складской учет вывезли зерно в частные элеваторы и присвоили немалую часть урожая", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую фактические объемы собранных зерновых, черновую бухгалтерию. Также изъяты наличные в размере 2,3 миллиона гривен, незаконно присвоенные участниками сделки, на которые судом наложен арест.

В СБУ сообщили, что пресекли деятельность группировки по контрабанде оружия

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила двух руководителей на вымогательстве денег у бизнес-структур. 

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СБУ, Полтавская область, Махинации, НААН Украины.
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