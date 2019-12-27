На Донбассе были слышны три вражеских обстрела

Новости Украины:Оккупанты трижды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет.

Российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников с начала суток нет.

По этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток, 27 декабря, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска совершили три обстрела наших защитников. По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - сообщил официальный представитель МОУ.

В частности, по словам Гуцуляка, сразу после полуночи со стороны н.п. Гольмовский оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе н.п. Гладосово. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия.

С 06.45 противник начал обстрел из этих же образцов оружия со стороны н.п. Нижнее Лозовое по защитникам Луганского. В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, подразделения ОС заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

После 11.20 противник применил стрелковое оружие со стороны Старомихайловка по позициям Объединенных сил в районе н.п.Невельское.