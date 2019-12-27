На границе с Крымом пограничники РФ задержали активиста Ульчицкого

Новости Украины:Абдурахмана Ульчицкого дважды обыскивали на административной границе с Крымом, второй раз его задержали сотрудники ФСБ.

На административной границе с временно оккупированным Крымом российские пограничники задержали активиста Абдурахмана Ульчицкого.

Об этом общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает в Facebook.

"На КПП "Каланчак» российскими погранслужбами второй раз за сегодняшний день задержан активист, проживающий в Старом Крыму, Абдурахман (Владимир) Ульчицкий. Он является зятем активиста Зеккия Куламетова", - сказано в сообщении.

В частности, около 11.00 Ульчицкого впервые задержали на дополнительную проверку при переходе границы по направлению из оккупированного Крыма. Все это время его ожидали родственники, среди которых супруга, а также семья ее брата с четырьмя детьми. Ульчицкого увели в помещение, забрали телефон и задавали вопросы о списке контактов и переписках.

"Через два часа его отпустили. Он благополучно сопроводил родственников. На обратном пути, при повторном переходе российского КПП был задержан сотрудниками в форме с шевронами ФСБ", - сказано в сообщении.

Правозащитники заявили, что следят за ситуацией.

Напомним, Крымских татар задержали, когда они возвращались из заседания суда по делу "Хизб ут-Тахрир".