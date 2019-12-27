Скачать
Пятница, 27.12.2019
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
Как банки будут работать на новогодние праздники
Как банки будут работать на новогодние праздники
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

На границе с Крымом пограничники РФ задержали активиста Ульчицкого

На границе с Крымом пограничники РФ задержали активиста Ульчицкого
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Абдурахмана Ульчицкого дважды обыскивали на административной границе с Крымом, второй раз его задержали сотрудники ФСБ.

На административной границе с временно оккупированным Крымом российские пограничники задержали активиста Абдурахмана Ульчицкого.

Об этом общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает в Facebook.

"На КПП "Каланчак» российскими погранслужбами второй раз за сегодняшний день задержан активист, проживающий в Старом Крыму, Абдурахман (Владимир) Ульчицкий. Он является зятем активиста Зеккия Куламетова", - сказано в сообщении.

Чубаров заявил, что крымских татар нет в списках на обмен

В частности, около 11.00 Ульчицкого впервые задержали на дополнительную проверку при переходе границы по направлению из оккупированного Крыма. Все это время его ожидали родственники, среди которых супруга, а также семья ее брата с четырьмя детьми. Ульчицкого увели в помещение, забрали телефон и задавали вопросы о списке контактов и переписках.

"Через два часа его отпустили. Он благополучно сопроводил родственников. На обратном пути, при повторном переходе российского КПП был задержан сотрудниками в форме с шевронами ФСБ", - сказано в сообщении.

Правозащитники заявили, что следят за ситуацией.

Напомним, Крымских татар задержали, когда они возвращались из заседания суда по делу "Хизб ут-Тахрир".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Оккупированный полуостров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь