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В Генштабе предупредили украинцев о "новогодних мошенниках"

В Генштабе предупредили украинцев о "новогодних мошенниках"
15:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Мошенники требуют деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба.

В Министерстве обороны предупреждают о телефонных мошенниках, которые требуют средства якобы на "новогодние подарки".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки", - говорится в сообщении.

В Минобороны предупреждают, что ведомство никогда не проводит подобных "акций". Такие действия являются мошенничеством.

Отмечается, что Минобороны сообщило об указанных фактах соответствующие правоохранительные органы.

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Как правило, схемы обмана повторяются из года в год. Предлагаем Вам узнать о самых распространенных.

Новогодний обман в интернете

Чаще всего именно в предновогодний период начинается активная рассылка всевозможного спама. Переход по ссылкам грозит весьма серьезными потерями – вплоть до денег на счетах, как электронных, так и карточных. Происходит всё весьма просто. Открывая письмо мошенников (обычно оно приходит не электронную почту, хотя социальные сети тоже не исключение) на компьютер загружается вредоносная программа способная распознать даже пароли от банковских онлайн-сервисов, думаем далее исход ясен каждому. Этим же способом могут взломать страничку в социальной сети и начать рассылать различные сообщения с просьбой дать некоторую сумму денег в долг.

Благотворительность

Известны случаи, когда накануне Новогодних праздников в детские садики приходят квитанции с просьбой помочь брошенным детям из детских домов. Только вот дети этих денег, к сожалению, не видят, зато кошельки мошенников жалостливые родители детсадовцев пополняют капитально.

Дед Мороз или мошенник

На радость своим детям ежегодно каждый из нас старается пригласить Деда Мороза. Однако нарваться на мошенников здесь проще простого. Заплатив предоплату и заключив договор на услугу - 31 числа может никто и не прийти. Именно так действуют фирмы однодневки. Также мошенники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут ходить по квартирам. При этом главной их целью является предлог, во что бы то ни стало попасть в жилище жертвы. В то время как добрый Дедушка обычно развлекает хозяев, Снегурочка может отойти «припудрить носик». А после их прихода пропадают ценные вещи и деньги.

Обман на улице

Здесь мошенники опять-таки действуют в костюмах сказочных персонажей. Только заходить в жилье к жертвам им не требуется. Схема обычно выглядит следующим образом. Прямо на улице Дед Мороз начинает поздравлять прохожего и предлагает бокал шампанского. Выпив напиток, человек приходит в себя не сразу. Кроме этого он не обнаруживает у себя ни ценных вещей (телефон, драгоценности, документы), ни денег. Секрет кроется в содержимом алкогольного напитка, в который преступники подмешивают клофелин.

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Мошенники, Минобороны, Генштаб.
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