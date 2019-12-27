Киберполиция разоблачила мужчину в продаже баз данных ГТС

Новости Украины:Харьковский предприниматель торговал базами данных таможенной службы.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя в продаже баз данных таможни на тематических хакерских форумах.

"Цена одной базы составляла 3000 долларов. Расчеты производились в криптовалюте. Сейчас киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом", - сообщает департамент киберополиции Украины.

По информации ведомства, мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Для анонимизации общение с заказчиком проводилось через засекреченные каналы мессенджеров.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.