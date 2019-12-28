В Донецкой области остановили деятельность 228 игорных заведений

Новости Украины:Правоохранители прекратили деятельность 228 игорных заведений на Донетчине.

Правоохранительные органы Донецкой области прекратили незаконную деятельность 11 заведений игорного бизнеса. Еще 217 заведений закрылись сами.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

«Совместными усилиями правоохранительных органов Донетчины 20 декабря 2019 года прекращена незаконная деятельность 11 игорных заведений, которые действовали на территории региона. Еще 217 подобных заведений прекратили свою деятельность самостоятельно», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках досудебных расследований уголовных производств по незаконной деятельности игорных заведений проведены санкционированные обыски. В результате обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от противоправной деятельности, игровые автоматы, компьютерная техника, столы для игры в покер, рулетки и другое игровое оборудование.

Кроме того, демонтированы все рекламные вывески в заведениях, осуществлявших незаконный игорный бизнес под видом государственных лотерей.