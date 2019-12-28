Во время праздников КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме

Новости Украины:На новогодне-рождественские праздники пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.

В период новогодне-рождественских праздников пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“В период новогодних и рождественских праздников КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме... Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно согласно зимнему графику работы с 8.00 до 17.00. Не являются исключением выходные и праздничные дни”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских наемников в период праздников руководство Лисичанского отряда предусматривает усиленные меры безопасности на КПВВ.

В частности, для быстрого реагирования на изменения ситуации в Лисичанском пограничном отряде и отделе пограничной службы "Станично-Луганское 2", который организовывает службу на КПВВ, созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров руководящего звена.

В штабе ООС также напомнили, что пешеходный КПВВ "Станица Луганская" - единственный пункт пересечения линии разграничения на Луганщине, который ежедневно пересекают около 10-12 тысяч граждан.