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Судьи зачитывают приговор подозреваемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове (Фото, Видео)

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Судьи зачитывают приговор подозреваемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове (Фото, Видео)
11:05 Сегодня Телеграф Фото: objectiv.tv

Новости Украины:Суд начал оглашать приговор подозреваемым в совершении теракта, который произошел 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове.

Судьи Фрунзенского районного суда Харькова начали зачитывать приговор троим подозреваемым в совершении теракт возле Дворца спорта, который произошел 22 февраля 2015 года.

Об этом рассказал адвокат подозреваемых Дмитрий Тихоненков. Он сообщил, что коллегия судей начала зачитывать приговор Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову. Он также добавил, что его подзащитные отсутствуют в зале суда, однако принимают в нем участие через видеоконференцию. 

По словам адвоката, на оглашение полного текста приговора уйдет не менее часа. В слушаниях по данному делу принимают участие прокурор Владимир Лымарь, адвокат потерпевших потерпевших, а так же члены семей погибших и пострадавших и активисты.

Суд не имел права рассматривать апелляцию по делу экс-"беркутовцев"

В зал суда допускают только после прохождения рамки металлоискателя. Как сообщается, территорию суда и само здание, охраняют полицейские вместе кинологами и бойцами Нацгвардии. 

Также под зданием суда собралось около полусотни активистов, которые развернули транспарант с надписью "Обмен террористов - позор Зеленского!".

Теракт возле харьковского Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года. Во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни, произошел взрыв. В результате происшествия 4 человека погибли, еще 9 получили ранения. 

Через четыре дня, 26 февраля 2015 года, полиция задержала троих подозреваемых харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова. Всем троим полиция выдвинула обвинение в совершении террористического акта. По версии следствия, они были завербованы спецслужбами РФ.

Напомним, адвокат одного из подозреваемых по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова добился отвода судьи. 

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Теракт, Харьков, Взрыв, Суд, Харьковский Дворец спорта, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков.
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