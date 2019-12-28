Подразделения морской охраны получили скоростные катера (Фото)

Новости Украины:Бойцы спецподразделения непосредственно принимали участие в испытательных маневрах катеров.

Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в целом 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и с вооружением. Важно, что эти катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные осмотры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море до захода судна в порт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в комплекте поставлен трейлер для наземной транспортировки катера. Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья.

Бойцы спецподразделения непосредственно принимали участие в приеме катеров и в испытательных маневрах, проверив все заявленные характеристики. На ходовых испытаниях "Бриги" продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (порядка 70 км/час) в зависимости от загрузки.

Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что победитель тендера на строительство катеров для спецподразделения морских пограничников харьковское предприятие "Бриг ЛТД" впервые реализует проект милитари-сотрудничества. Хотя основная продукция предприятия - товары для активного отдыха и спорта.