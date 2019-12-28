Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Новости Украины:Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который ранее был разрушен из-за наводнения.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

"Глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы", - сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Также отмечается, что президент в селе Долгое-Калужское ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который был разрушен из-за наводнения.

Ранее Зеленский уволил начальника УСБУ на Хмельнитчине.