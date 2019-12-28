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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который ранее был разрушен из-за наводнения.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

"Глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы", - сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Также отмечается, что президент в селе Долгое-Калужское ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который был разрушен из-за наводнения.

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Ранее Зеленский уволил начальника УСБУ на Хмельнитчине.

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Ивано-Франковская область, Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский.
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