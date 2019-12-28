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В больнице Запорожья посреди ночи убили мужчину

В больнице Запорожья посреди ночи убили мужчину
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сегодня ночью в запорожской 5-й городской больнице в одной из палат произошло убийство.

Подозреваемого задержали уже через полтора часа после совершения преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

"В 01:40 в Вознесеновское отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в больнице по улице Победы в городе Запорожье произошло убийство. Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения последний скончался", - говорится в сообщении.

Уже через полтора часа сотрудники Управления уголовного розыска и Вознесеновского отделения полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

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Полиция, Убийство, Запорожская область, Нацполиция.
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