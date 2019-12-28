"Ну что, поехали?": Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту (Видео)

Новости Украины:Виталий Кличко отметил, что открытие путепровода сделает транспортную инфраструктуру столицы более комфортной и современной.

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу открыл движение по Шулявскому путепроводу.

"Ну что, поехали? Шулявка едет!", – сказал мэр, совершив поездку по путепроводу на квадроцикле.

Он отметил, что открытие путепровода сделает транспортную инфраструктуру города более комфортной и современной.

"Могу утверждать, что это современный мост, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе", – добавил Кличко.

Он также напомнил, что до конца 2020 года планируется запустить движение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Как сообщалось, общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства – 17 месяцев.